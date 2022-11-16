ميقاتي استقبل رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب والأمين العام لاتحاد المصارف العربية

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.اثر اللقاء، قال طربيه: "اجتمعنا بالرئيس ميقاتي لدعوته لافتتاح مؤتمر سيعقد الأسبوع المقبل في بيروت، لمناسبة انعقاد اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية وإقامة مؤتمر يتناول في الوقت ذاته الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول العربية ومداخلات صندوق النقد الدولي في تلك الدول. وهذه تجربة مهمة للبنان وللدول العربية وللصندوق بأن نجلس سوية ونتشارك في الخبرة والتجربة والنتائج أيضا. وبما أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة في لبنان، وهو لم يكتمل بعد، ولا تزال هناك حاجة لتدخلات تشريعية وحكومية ولموقف من لبنان في بعض المواضيع الأساسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، فسيشكل المؤتمر مناسبة لإجراء مراجعة من المؤسسات اللبنانية الرسمية ومن الدول العربية المشاركة التي لديها تجربة سابقة مع الصندوق ولا تزال تتعاون معه".وتمنى أن يكون هذا المؤتمر بادرة جديدة لإعادة إطلاق المؤتمرات في بيروت التي كانت دائما المركز الرئيسي للعالم العربي على صعيد المؤتمرات وعلى صعيد العمل المصرفي والمالي.وعن الدول المشاركة في المؤتمر، أعلن أن "الدول العربية المشاركة هي الدول التي مرت بتجارب من هذا النوع وهي مصر، تونس، السودان والأردن". وقال: "كل هذه الدول لديها برامج مع صندوق النقد الدولي وتجربتها تجربة غنية وتساعد على تلمس الأفكار التي يمكن أن نطور فيها العلاقة مع صندوق النقد".