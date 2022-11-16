وفد من "الجمهورية القوية" حمّل فيرونتسكا رسالة للمجتمع الدولي للضغط لاجراء الانتخابات الرئاسية

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بحث وفد من تكتل الجمهورية القوية، مع المنسقة العامة للامم المتحدة يوانا فيرونتسكا، خلال زيارتها، في آخر المستجدات المتعلقة بالمناقشات الحاصلة في لجان مجلس النواب وضرورة خلق سلطة اجرائية بنفس وتوجه سيادي تغييري لمواكبة الخطط المطروحة لا سيما استخراج الغاز والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وحمّل الوفد فيرونتسكا رسالة الى المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة لمواكبة لبنان والضغط لاجراء الانتخابات الرئاسية لانها المدخل الاساس والوحيد لاستقامة الحكم في لبنان والبدء بمسيرة انقاذ اللبنانيين.وضمّ الوفد النواب غسان حاصباني وغادة ايوب ورازي الحاج، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.