باسيل يزور باريس...من شملت لقاءاته؟

في وقت يسيطر الجمود على الساحة السياسية الداخلية بإنتظار جلسة انتخاب الرئيس المقبلة، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل العاصمة الفرنسية باريس .



وتأتي زيارة باسيل وسط رفض اوساطه التصريح عنها، شملت احد النواب في مجلس النواب الفرنسي وكذلك مجموعة من اللقاءات في مجلس الشيوخ.



كما التقى رئيس التيار الوطني الحر المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.

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ونقلت الاعلامية رندة تقي الدين عن مصادر مطلعة على زيارة باسيل قولها إن هذه الزيارة أن للتأكيد للفرنسيين أن فريق التيار الوطني الحر يبحث عن حل وبرنامج متكامل يبدأ برئاسة الجمهورية ويضم حكومة جديدة واصلاحات مطلوبة من المجتمع الدولي لأن الرئاسة مهمة ولكن الاهم هو الاتفاق على صيغة برنامج متكامل.وبحسب مصادر مطلعة على اللقاءات فإن النائب باسيل أكد أن لبنان نجح في الاتفاق على الترسيم ويجب أن ينجحَ في اقرار البرنامج السياسي، ملمحاً الى أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيسمح للفراغ بالبقاء لفترة طويلة ، بحسب المصادر.