الصايغ من بكركي: مؤسساتنا معطّلة ونظامنا يعاني من الشلل وعلى الدول المهتمة لأمر لبنان البحث عن طريقة لخلاصه

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ، الذي قال بعد اللقاء: "أتينا اليوم نسأل رأي صاحب الغبطة حول المستجدات، خصوصا وأننا نعاني من تعثّر وعدم انتظام في المؤسسات، وعدم إمكانية انبثاق سلطة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، وهناك مجلس نواب يحاول انتخاب رئيس للجمهورية ولكن هناك نيّة في الامعان في التعطيل".وأشار الى أن "في لبنان مؤسساتنا معطّلة بالكامل وديمقراطيتنا ونظامنا يعاني من الشلل، وأمام هذا الواقع يجب أن نقوم بشيء ما كي نغيّر مسار الأحداث، وهذا الشيء ما عبّر عنه البطريرك عندما دعا الى تدويل القضية اللبنانية، أي مجلس الأمن والأمم المتحدة وأي هيئة دولية يمكنها أن تجمع الدول الكبرى أصدقاء لبنان كي يحاولوا إمساك الوضع، لأن لبنان يبدو غير قادر على التحكم بزمام الأمور".وقال: "نحن كنوّاب اليوم لا نستطيع القيام بواجبنا وانتخاب رئيس للجمهورية طالما نواجه الحائط المسدود وهو حائط الورقة البيضاء وتعطيل النصاب، لذا نحن نقول ان على الدول التي تهتم لأمر لبنان أن تعلم أنه يجب البحث عن طريقة لخلاص لبنان وتطبيق القرارات الدولية، وسحب لبنان من لعبة المحاور، لأن ما يمنع اليوم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان هو أنه هناك محور لا يريد أن يفلت الورقة اللبنانية من يده، والحل برأيي إما بأن يقوم المجلس النيابي بتأدية عمله بجديّة، وإما الاستعانة بالدول لأن هذه مسؤولية أممية".