أخبار لبنان
16 تشرين الثاني 2022 - 14:14
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وزارة الصحة: 59 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 59 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 59 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
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