أخبار لبنان
16 تشرين الثاني 2022 - 14:14
16/11/2022 14:14:34
وزارة الصحة: 59 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 59 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 59 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وزارة الصحة:
59 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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