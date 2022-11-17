اليكم نتيجة فرز الأصوات بجلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية...

انتهت الدّورة الأولى من الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية وقد أتت النتائج على الشكل التالي:
- ميشال معوّض 43 صوتاً
- سليمان فرنجية صوتًا واحدًا
- الورقة بيضاء 46 صوتًا
- عصام خليفة 7 أصوات
- ميشال ضاهر صوتًا واحدًا
- زياد بارود 3 أصوات
- "لبنان الجديد" 9 أصوات
- 2 ورقة ملغاة
وفيما بلغ عدد المقترعين 103 نواب.
وقد رُفعت الجلسة بعد فقدان نصاب الدورة الثانية، وعُيّنت جلسة جديدة يوم الخميس المقبل.
أمّا النّواب الذين تغيّبوا عن الجلسة بعذر فهم: ابراهيم كنعان، ادغار طرابلسي، عبد الكريم كبارة، أديب عبد المسيح وعلي عسيران.