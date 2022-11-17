أخبار لبنان
17 تشرين الثاني 2022 - 05:11
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اليكم نتيجة فرز الأصوات بجلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية...

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Lebanon News
انتهت الدّورة الأولى من الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية وقد أتت النتائج على الشكل التالي:

- ميشال معوّض 43 صوتاً 
- سليمان فرنجية صوتًا واحدًا
- الورقة بيضاء 46 صوتًا
- عصام خليفة 7 أصوات
- ميشال ضاهر صوتًا واحدًا
- زياد بارود 3 أصوات
- "لبنان الجديد" 9 أصوات
- 2 ورقة ملغاة

وفيما بلغ عدد المقترعين 103 نواب.
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وقد رُفعت الجلسة بعد فقدان نصاب الدورة الثانية، وعُيّنت جلسة جديدة يوم الخميس المقبل.

أمّا النّواب الذين تغيّبوا عن الجلسة بعذر فهم: ابراهيم كنعان، ادغار طرابلسي، عبد الكريم كبارة، أديب عبد المسيح وعلي عسيران.



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