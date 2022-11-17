اليكم نتيجة فرز الأصوات بجلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية...

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انتهت الدّورة الأولى من الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية وقد أتت النتائج على الشكل التالي:- ميشال معوّض 43 صوتاً- سليمان فرنجية صوتًا واحدًا- الورقة بيضاء 46 صوتًا- عصام خليفة 7 أصوات- ميشال ضاهر صوتًا واحدًا- زياد بارود 3 أصوات- "لبنان الجديد" 9 أصوات- 2 ورقة ملغاةوفيما بلغ عدد المقترعين 103 نواب.وقد رُفعت الجلسة بعد فقدان نصاب الدورة الثانية، وعُيّنت جلسة جديدة يوم الخميس المقبل.أمّا النّواب الذين تغيّبوا عن الجلسة بعذر فهم: ابراهيم كنعان، ادغار طرابلسي، عبد الكريم كبارة، أديب عبد المسيح وعلي عسيران.