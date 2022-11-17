برّي لسامي الجميّل: النص واضح هو أكثرية الثلثين للنصاب

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بعد مداخلة للنائب سامي الجميّل حول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول :" الدستور اللبناني ينص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائما يجب ان تكون بنصاب الثلثين، هذا الامر كان دائمًا موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن، وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفيا "ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الاكبر في تخطي المؤسسات" .وأضاف بري "هذا تصريحك في الاول من ايلول 2007، اولا: "بيك الله يطول بعمرو طيب روح إسالو شو بيقول انا بقبل بدك اكثر من هيك؟"".وتابع "ثانيا البطريرك صفير رحمه الله إتخذ موقفا حادا وجازما ونهائيا في هذا الامر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الاولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة، فهل المطلوب إنتخاب رئيس بـ33 صوتا ؟".