أخبار لبنان
17 تشرين الثاني 2022 - 08:21
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الان عون للـ LBCI: التيار لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده

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Lebanon News
اعتبر النائب الان عون أن الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج وقال: "إيد لحالها ما بتزقف لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط".

واشار في حديث للـLBCI الى ان المشهد سيتكرّر عند كلّ جلسة اذا لن يقوم أحد بجهد، وقال: "سنبقى في هذه الدوامة والأوراق الملغاة لا تليق بجدية المجلس النيابي".
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ولفت الى الامر يتطلب جهداً أكبر من مجرد اختيار اسم، مشدداً على وجوب خلق ظروف نجاح لأي مرشح وهذه أولوية وعلى المرشح أن يعطي تطمينات لهواجس اللبنانيين.
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