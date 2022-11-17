نقابة صيادلة لبنان: الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثان يوم الاحد المقبل لاجراء الانتخابات السنوية

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أعلنت نقابة صيادلة لبنان ان "الجمعية العامة العادية لنقابة صيادلة لبنان، دعيت لاجراء الانتخابات السنوية عند الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2022 في مركز النقابة - بيروت كورنيش النهر، وذلك لانتخاب عضو لمجلس النقابة، عضوين للجنة صندوق التقاعد وعضوين لمجلس التأديب، وللمصادقة على ميزانيات وموازنات النقابة وصندوق التقاعد الصيدلي وصندوق الاعانة.وحيث انه لم يكتمل النصاب القانوني تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الواقع فيه 27 تشرين الثاني 2022 في نفس المكان ويعتبر انعقاد الجمعية العامة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين".