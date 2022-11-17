لحود بحث مع وزير الزراعة الأردني زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الأردن

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زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه المستشار في السفارة اللبنانية في الأردن جورج فاضل وزارة الزراعة الأردنية حيث استقبله وزير الزراعة الأردني المهندس خالد حنيفات في مكتبه بحضور أمين عام وزارة الزراعة الأردنية المهندس محمد الحياري ورئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الزراعة الأردنية عمر اللحام.وقد عقد لحود إجتماعات مع وزير الزراعة الأردني والأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية وجرى مناقشة تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والأردن والتبادل الزراعي بين البلدين فيما يتعلق بالصادرات الزراعية اللبنانية والأردن.وشكر لحود في هذا الإطار المملكة الأردنية الهاشمية على استيرادها المنتوجات الزراعية اللبنانية خاصة التوم والموز والتفاح والحمضيات والعنب والإجاص والكرز والشمندر والأفوكادو، وقد تمنى على الجانب الأردني إستيراد البطاطا اللبنانية بعد إنجاز وزارة الزراعة اللبنانية الملف المطلوب من وزارة الزراعة الأردنية لتصدير البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأردنية.وقد جرى خلال الإجتماعات متابعة تنفيذ توصيات اللقاء الرباعي بين وزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق الذي انعقد في بيروت في ٢٨ تموز ٢٠٢٢ وفي عمان في ٢٥ أيلول ٢٠٢٢ خاصة لجهة توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الزراعي بين لبنان والأردن وسوريا والعراق.بدوره أكد وزير الزراعة الأردني عمق العلاقات الأردنية اللبنانية وسبل تعزيزها وأن العلاقة التي تربط البلدين هي علاقة أخوية متأصلة لدى الأردنيين وأن الأردن يسعى دائمًا للوقوف إلى جانب لبنان في كل المحن وأن تبادل السلع الزراعية مع لبنان يسير بشكل مسير وبدون تعقيدات.