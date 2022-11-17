أخبار لبنان
17 تشرين الثاني 2022 - 09:36
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قرار جديد لوزير المال.. ماذا في مضمونه؟

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قرار جديد لوزير المال.. ماذا في مضمونه؟
Lebanon News
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 قانون موازنة 2022) المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة باحكام البند "ج" من المادة 45 قانون ضريبة الدخل، فاسحاً المجال أمام المعنيين الاستفادة من إعادة التقييم المشار اليها قبل نهاية المهلة الزمنية في 31/12/02022.
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لمن يرغب بالإطلاع على القرار مفصلاً العودة الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb
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