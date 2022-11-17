قرار جديد لوزير المال.. ماذا في مضمونه؟

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 قانون موازنة 2022) المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة باحكام البند "ج" من المادة 45 قانون ضريبة الدخل، فاسحاً المجال أمام المعنيين الاستفادة من إعادة التقييم المشار اليها قبل نهاية المهلة الزمنية في 31/12/02022.لمن يرغب بالإطلاع على القرار مفصلاً العودة الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb