بري يرد على باسيل: ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد انه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية

ردا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أصدر المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري بياناً أكد فيه أن "في كل الحالات ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد انه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص: عون - باسيل – جريصاتي".