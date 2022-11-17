شيخ العقل التقى السفيرة الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

استقبالات شيخ العقل...

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LBCI News Lebanon

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة في فردان اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، برفقة وفد من السفارة.



وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاريع الإنمائية والحياتية التي تقدمها USAID وأوجه التعاون في هذا الخصوص، بحضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم وأعضاء في المجلس المذهبي ومشيخة العقل.

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