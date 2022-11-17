ما صحة وقوع انفجار في مطار بيروت؟

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LBCI News Lebanon

بعد انتشار خبر عبر منصات قناة الميادين مفاده ان انفجاراً وقع في مطار بيروت أسفر عن مقتل 50 مدنياً واصابة 123 على الأقل، أوضحت قناة الميادين أنه تم اختراق صفحة تويتر والتلغرام التابعة لها والخبر غير صحيح.