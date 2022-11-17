قرار من المرتضى بإعفاء المنتسبين الى النقابات الخاضعة لوزارة الثقافة من رسم الدخول الى المعالم الأثرية لمناسبة ذكرى الاستقلال

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والنقابات الخاضعة لسلطة وزارة الثقافة هي:

أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرارا، عطفا على القرار المتضمن إعفاء الطلاب كافة في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة في لبنان من رسم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية العائدة الى وزارة الثقافة لمناسبة ذكرى الاستقلال وفي 21,22,23 من الشهر الحالي، وقضى القرار بـ"إعفاء النقيب وأعضاء مجالس النقابات والمنتسبين للنقابات الخاضعة لوصاية وزارة الثقافة مع ازواجهم او زوجاتهم واولادهم، من رسم الدخول للفترة عينها شرط ان يبرزوا بطاقة أصولية تثبت انتسابهم إلى النقابة المعنية.- نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان- نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان- نقابة ممثلي المسرح والاذاعة والسينما في شمال لبنان- نقابة شعراء الزجل- نقابة الفنانين المحترفين- نقابة الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان- نقابة الفنانين التشكيليين في لبنان- نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين في لبنان).