أخبار لبنان
18 تشرين الثاني 2022 - 06:56
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الراعي عرض الاوضاع مع بو حبيب واطلع من الحجار على ملف النازحين السوريين

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Lebanon News
عرض البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي في بكركي  مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الاوضاع العامة .

واستقبل البطريرك وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار ،الذي اطلع البطريرك على سير عمل الوزارة وملف النازحين السوريين .

وكشف انه " سلمه دراسة حول ما تكبده لبنان من جراء اقامة النازحين "، مشيرا الى انه "من الضروري تحرك كل المعنيين في الدولة والمسؤولين الروحيين لدعم عودتهم الى وطنهم بعدما اصبحت الاوضاع آمنة في سوريا وقادرة على استيعابهم وللحد من الخطر الاقتصادي على لبنان".
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