أخبار لبنان 18 تشرين الثاني 2022 - 07:53 18/11/2022 07:53:36 مولوي بعد لقائه المطران عوده: للابتعاد عن حريةٍ ما هي سوى تعدٍّ على النظام وعلى أمن الوطن وسلامته

مولوي بعد لقائه المطران عوده: للابتعاد عن حريةٍ ما هي سوى تعدٍّ على النظام وعلى أمن الوطن وسلامته

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LBCI News Lebanon



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وقال مولوي: "أكّدت للمطران عوده أهمية التزام قواعد العائلة اللبنانية التي هي رأسمال لبنان وبركته. إذا التزمنا العائلة وشؤونها نستجلب رضى الله لا غضبه. على الناس أن يبتعدوا عن كل الممارسات والادعاءات وعن كل تذرّع بحريّةٍ ما هي سوى تعدٍّ على النظام وعلى أمن الوطن وسلامته، كما على العائلة اللبنانية التي على الجميع التمسّك بها لأنها سمتهم الأساسية". أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده أنه "قام بزيارة المطران عوده وكان لقاء الوطنية، لقاء الإيمان، لقاء الروحانية والمحبة، لقاء تم التناول خلال في كل الشؤون الوطنية الكبيرة التي تهمّ الشعب كله، وتهمّ الوطن اللبناني والعائلة اللبنانية".وقال مولوي: "أكّدت للمطران عوده أهمية التزام قواعد العائلة اللبنانية التي هي رأسمال لبنان وبركته. إذا التزمنا العائلة وشؤونها نستجلب رضى الله لا غضبه. على الناس أن يبتعدوا عن كل الممارسات والادعاءات وعن كل تذرّع بحريّةٍ ما هي سوى تعدٍّ على النظام وعلى أمن الوطن وسلامته، كما على العائلة اللبنانية التي على الجميع التمسّك بها لأنها سمتهم الأساسية".

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