السفير الروسي زار السعودي: طرحنا إمكانية توأمة بلدية مدينة صيدا مع بلدية مدينة روسية

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استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، في مكتبه في القصر البلدي، سفير روسيا الكسندر روداكوف، يرافقه وفد جمعية التضامن اللبنانية – الروسية ضم: الدكتور حسين صفي الدين، غالينا عباس. كما حضر غازي الشعار والمختار بلال الزيتوني وبسام العقاد ومصطفى حمزة البزري. وقد جرى عرض الأوضاع في لبنان بشكل عام، وإمكان توأمة بلدية صيدا مع بلدية مدينة روسية، ولاقت الفكرة ترحيبا من قبل السعودي.وقال السفير روداكوف اثر اللقاء: "زرنا بلدية مدينة صيدا وبكل سرور تعرفنا فيها عن كثب على رئيس البلدية المهندس محمد زهير السعودي، وناقشنا معه مواضيع تتعلق بتنمية العلاقات بين البلديات اللبنانية والروسية".وأضاف: "طرحنا إمكانية توأمة بلدية مدينة صيدا مع بلدية مدينة روسية، حيث رحب السعودي بهذه الفكرة، وقد توافقنا على تعزيز إتفاقات التوأمة والتنمية المشتركة والعلاقات بين البلديات في روسيا ولبنان".وردا على سؤال حول الفراغ الرئاسي والوضعين الامني والسياسي في لبنان، أجاب: "الوضع الامني في لبنان الحمد لله لا بأس به، ونحن نتنقل بكل حرية وعفوية بسياراتنا في مختلف المدن بلبنان".وقال: "أما بالنسبة للوضع السياسي فهو قبل كل شيء شأن داخلي للبنانيين، ودائما موقف روسيا كان واضحا ولم يتغير منذ عشرين عاما فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية، آملين ان تحل كل المشاكل الموجودة حاليا في لبنان في اسرع وقت ممكن بما في ذلك الازمة الاقتصادية والمالية والسياسية، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة شرعية للبنان في آن معاً".من جهته، رحب السعودي بالسفير الروسي في بلدية صيدا، قائلا: "تشرفنا بزيارته وكانت لنا جولة افق وتبادل آراء وأفكار ومنها توأمة بلدية صيدا مع بلدية احدى المدن في روسيا التي تكون طبيعتها مشابهة لمدينتنا، كموقعها على ساحل البحر".ولفت الى أن الزيارة كانت مفيدة جدا لصيدا التي هي ثالث مدينة في لبنان، آملا استمرار هذه الزيارات في المستقبل.