أخبار لبنان
18 تشرين الثاني 2022 - 09:48
18/11/2022 09:48:09
وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان يلتقي قائد الجيش ويقدم كمية من الأدوية هبة للطبابة العسكرية
وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان يلتقي قائد الجيش
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطبابة العسكرية, قائد الجيش,نقابة مصانع الأدوية,وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان يلتقي قائد الجيش
LBCI News Lebanon
تسلّم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمية من الأدوية هبة للطبابة العسكرية تقدمة من وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان في مكتبه في اليرزة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
نقابة مصانع الأدوية
قائد الجيش
الطبابة العسكرية
إقرأ أيضاً