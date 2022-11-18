أخبار لبنان
18 تشرين الثاني 2022 - 09:48
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وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان يلتقي قائد الجيش ويقدم كمية من الأدوية هبة للطبابة العسكرية

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وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان يلتقي قائد الجيش ويقدم كمية من الأدوية هبة للطبابة العسكرية
Lebanon News
تسلّم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمية من الأدوية هبة للطبابة العسكرية تقدمة من وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان في مكتبه في اليرزة.




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