حنكش شارك في افتتاح منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن

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شارك النائب الياس حنكش بصفته مقرراً للجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية وبدعوة من رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل في افتتاح منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن، في حضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مندوباً عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونحو ٢٥٠٠ مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص يمثلون ٣٠ دولة ومن بينهم لبنان .وقد التقى حنكش على هامش المنتدى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الاردني أحمد الهناندة، في حضور رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل، المدير العام لشركة“Softflow” بشير الزغبي، وجرى البحث خلال اللقاء في كل جوانب القطاع بين البلدين والتعاون بين لبنان والأردن، وامكان تبادل الخبرات التي يحتاجها السوق الأردني لاسيما مع وجود مقدرات بين الشباب اللبناني تلقى تقديراً عالياً من جانب المملكة، وتم الاتفاق على اطار تعاون بين الطرفين في ما يختص بقطاع التكنولوجيا.وقد تم افتتاح الجناح اللبناني في المعرض في حضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السفير اللبناني في الأردن يوسف رجي والملحقة التجارية في السفارة غريتا مهنا والوزير الهناندة، وشكل الجناح نقطة استقطاب للمستثمرين وشركات التمويل وشركات التكنولوجيا.