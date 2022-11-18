أكاديميّة بشير الجميل تختتم دورتها الثامنة...

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أختتمت أكاديميّة بشير الجميل دورتها الثامنة يوم الخميس 17 تشرين ثاني 2022، وقد شملت برنامجاً يركز على نقل فكر بشير ونهجه للاجيال المقبلة، والدور الذي تلعبه الأكاديميّة بترجمة هذه الرسالة من خلال المساعدة في خلق جيل جديد مقاوم، وقادر على التغيير في مجتمعه وبيئته ووطنه.تجدر الإشارة إلى أنّ جلسات الدورة، التي بلغ عددها 11، بمختلف مواضيعها، دائما ما كانت حافلة بالأسئلة والأجوبة التي تستعيد وتقارن الواقع الحالي بتجربة الرئيس بشير، الذي حمل هموم شعبه ووطنه، وسعى لإنقاذهما مضحياً بكلّ شيء، حتى الشهادة في سبيل تحقيق حلمه وبوطن يليق بأبنائه.وتميّزت الحلقة الأخيرة من الدورة، وقد ألقاها رئيس الأكاديميّة المهندس الفراد الماضي، بنقاش دار بين الطلاب والمحاضر، عن دور الخرّيجين في الأكاديميّة، وفي بناء لبنان المستقبل، وعن الوضع الإقليميّ والجيو-سياسيّ، والوضع الحالي في البلد، خصوصا بعد الاتفاقية التي حصلت لترسيم الحدود البحريّة، بواسطة إيران وحزب الله، والحوارات التي تحصل في المنطقة والعالم وتأثيرها على الواقع اللبنانيّ.