نعمة افرام لـ"الاحد مع ماريو": قمت بإلغاء رحلة جويّة لأصوّت لمعوّض.. ولم أصوّت لميشال ضاهر

الإعلان

وختم، قائلاً: "نريد رئيساً توافقياً مقبولاً من النواب ولكن هذا لا يعني أن يكون بلا طعم ولا ريحة".

أكّد النائب نعمة افرام أنه صوّت للنائب ميشال معوّض وقال في حديث لبرنامج "الاحد مع ماريو": "لم أصوّت للنائب ميشال ضاهر وقمت أيضاً بإلغاء رحلة جويّة لأصوّت لمعوّض ومستعدّ لدعم الرئيس المقبل بكلّ قدرتي".ورأى أن موضوع "حماية المقاومة" يحتاج الى بحث مع كل الافرقاء، مشدداً على انه يعتبر لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً ولكننا، برأيه، نحتاج الى فهم بعضنا البعض، وشدد أيضاً على وجوب القيام بمشروع مشترك في لبنان والنجاح به وأوّله بناء المؤسسات.وقال: "لا اعلن ترشّحي لان الدستور لا يحتّم عليك أن تعلن ترشحك وفي لبنان الجميع يعلم ما هي مواصفاتي واذا أرادوها للرئاسة يقومون باختياري".وأضاف: "علاقاتي جيّدة مع الجميع من بينهم الوزير السابق سليمان فرنجية أما اليوم فانتخب معوّض".وأشار الى انه من الاشخاص الذين يعملون لإيجاد توافق على مواضيع غير خلافية، لافتاً الى وجوب العمل على العقد الوطني والعقد الاجتماعي.