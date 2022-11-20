إصابات جديدة بالكوليرا.. فهل من وفيات؟

اليكم تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا..

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى580.



وام يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20.