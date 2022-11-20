أخبار لبنان
20 تشرين الثاني 2022 - 18:05
20/11/2022 18:05:36
إصابات جديدة بالكوليرا.. فهل من وفيات؟
اليكم تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا..
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اصابات, وزار الصحة,الكوليرا,اليكم تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا..
LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى580.
وام يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الكوليرا
وزار الصحة
اصابات
إقرأ أيضاً