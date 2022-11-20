وزارة التربية تنبّه مديري المدارس والثانويات: هذا الاستبيان غير صادر عنّا

تنبيه من وزارة التربية..

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LBCI News Lebanon

كشف المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أنه يتم التداول باستبيان موجه إلى مديري المدارس والثانويات يتضمن أسئلة للإجابة عنها.



ونبّه في بيان جميع المديرين بأن هذا الاستبيان غير صادر عن الوزارة، ولا عن أي مرجع مختص فيها، ولفت انتباههم إلى أن الاستبيانات الرسمية تصل إليهم كالعادة مرفقة بتعميم رسمي وبحسب الأصول المرعية الإجراء تربويا وإداريا، وبالتالي فإن هذا الاستبيان لا يتمتع بالمرجعية الرسمية، ويجب عدم التجاوب مع الجهة التي وضعته، مشيراً الى أن الإدارة في الوزارة تعمل على معرفة مصدره والجهة التي تقف وراءه.