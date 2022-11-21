ضو: الكتائب هو أقرب بسبب إقتناعه بضرورة تحدي المرجعية الطائفية لتفسير الدستور

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر": "نسأل دائما كتغيريين لماذا لا نتماهى مع أحزاب المنظومة المعارضة "القوات اللبنانية" والحزب الإشتراكي. في آخر جلسة لانتخاب رئيس إعترض الحزبان على اعتبار النصاب النصف زائدًا واحدًا وأصرا على الثلثين. هذا يعني وضعا الميثاقية الطائفية كمرجع لفهم الدستور على حساب حسن سير الحكم ووقف شلل الدولة".
وقال في تغريدة ثانية: "منطقهما هذا يضعنا بموقف مختلف جوهريًا. وهو بذاته ما يجمعهما مع أحزاب المنظومة الطائفية الموالية وهو ما يصون النظام الطائفي أي منطق الميثاقية والمحاصصة بالإدارة والإقتصاد".
وأوضح أنه "لهذا، الكتائب هو أقرب بسبب إقتناعه بضرورة تحدي المرجعية الطائفية لتفسير الدستور ومطالبته بالنصف زائدًا واحدًا".