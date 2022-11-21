أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 07:31
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صعوبات تواجه نقل مباريات كأس العالم عبر تلفزيون لبنان... ماذا في آخر المعطيات والمفاوضات؟

صعوبات تواجه نقل مباريات كأس العالم عبر تلفزيون لبنان... ماذا في آخر المعطيات والمفاوضات؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار تلفزيون لبنان,كأس العالم,صعوبات تواجه نقل مباريات كأس العالم عبر تلفزيون لبنان... ماذا في آخر المعطيات والمفاوضات؟
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Lebanon News
يبدو أن فرحة اللبنانيين بإنطلاقِ فعاليات كأسِ العالم المقامة في قطر لن تكتمل، في ظل الصعوبات التي تواجه نقل المباريات عبر تلفزيون لبنان.
 
إليكم المزيد من التفاصيل عن آخر المعطيات والمفاوضات... 
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