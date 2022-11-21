أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 07:31
21/11/2022 07:31:10
صعوبات تواجه نقل مباريات كأس العالم عبر تلفزيون لبنان... ماذا في آخر المعطيات والمفاوضات؟
صعوبات تواجه نقل مباريات كأس العالم عبر تلفزيون لبنان... ماذا في آخر المعطيات والمفاوضات؟
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LBCI News Lebanon
يبدو أن فرحة اللبنانيين بإنطلاقِ فعاليات كأسِ العالم المقامة في قطر لن تكتمل، في ظل الصعوبات التي تواجه نقل المباريات عبر تلفزيون لبنان.
إليكم المزيد من التفاصيل عن آخر المعطيات والمفاوضات...
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