صعوبات تواجه نقل مباريات كأس العالم عبر تلفزيون لبنان... ماذا في آخر المعطيات والمفاوضات؟

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LBCI News Lebanon

يبدو أن فرحة اللبنانيين بإنطلاقِ فعاليات كأسِ العالم المقامة في قطر لن تكتمل، في ظل الصعوبات التي تواجه نقل المباريات عبر تلفزيون لبنان.



إليكم المزيد من التفاصيل عن آخر المعطيات والمفاوضات...