أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 08:25
21/11/2022 08:25:47
اللجان المشتركة تواصل مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول... ماذا في التفاصيل؟
اللجان المشتركة تواصل مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول... ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
للجلسة الثانية على التوالي، تواصل اللجان المشتركة مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول وسط تباينات في المواقف.
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