اللجان المشتركة تواصل مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول... ماذا في التفاصيل؟

اللجان المشتركة تواصل مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول... ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

للجلسة الثانية على التوالي، تواصل اللجان المشتركة مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول وسط تباينات في المواقف.