أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 08:25
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اللجان المشتركة تواصل مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول... ماذا في التفاصيل؟

اللجان المشتركة تواصل مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول... ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الكابيتال كونترول,اللجان المشتركة,اللجان المشتركة تواصل مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول... ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
للجلسة الثانية على التوالي، تواصل اللجان المشتركة مناقشة بنود قانون الكابيتال كونترول وسط تباينات في المواقف.
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