أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 09:00
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المباراة الثانية التي تجمع منتخبي إنكلترا في مواجهة إيران تنطلق بعد قليل... كيف يتابعها اللبنانيون؟

المباراة الثانية التي تجمع منتخبي إنكلترا في مواجهة إيران تنطلق بعد قليل... Lebanon, news ,lbci ,أخبار إيران,إنكلترا,المباراة الثانية التي تجمع منتخبي إنكلترا في مواجهة إيران تنطلق بعد قليل...
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Lebanon News
تنطلق بعد قليل المباراة الثانية والتي تجمع منتخبي إنكلترا في مواجهة إيران.

اللبنانيون يتابعون المباريات من مختلف المقاهي...

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