أخبار لبنان 21 تشرين الثاني 2022 - 09:00 21/11/2022 09:00:00 المباراة الثانية التي تجمع منتخبي إنكلترا في مواجهة إيران تنطلق بعد قليل... كيف يتابعها اللبنانيون؟

المباراة الثانية التي تجمع منتخبي إنكلترا في مواجهة إيران تنطلق بعد قليل...

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LBCI News Lebanon

تنطلق بعد قليل المباراة الثانية والتي تجمع منتخبي إنكلترا في مواجهة إيران.



اللبنانيون يتابعون المباريات من مختلف المقاهي...



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