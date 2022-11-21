أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 08:59
21/11/2022 08:59:18
عدوان: لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الكابيتال كونترول
عدوان: لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الكابيتال كونترول
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LBCI News Lebanon
أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان "لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الكابيتال كونترول ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة ويجب إعادة الودائع إما بما يضاهي قيمتها أو بعملة الإيداع".
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عدوان:
لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الكابيتال كونترول
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