أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 08:59
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عدوان: لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الكابيتال كونترول

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Lebanon News
أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان "لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الكابيتال كونترول ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة ويجب إعادة الودائع إما بما يضاهي قيمتها أو بعملة الإيداع".

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