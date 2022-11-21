جعجع: لم ألمس ايَّ تحرك من قبل فرنسا للتسويق لفرنجية... و"مين قدو لجبران"

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنه إما الإتيان برئيس "متل الخلق" او نحن بحاجة الى اعادة النظر في كل الأمور، للبدء بعملية الانقاذ واستعادة "القيمة" للدولةالتي عليها ان تكون "اقوى" من الصعوبات التي سببها جُبنُ البعض وخوفه من "حزب الله". واشار الى انه لا تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الموضوع الرئاسي بل فقط في اطار العمل النيابي وما يتبادله النواب فيما ما بينهم داخل البرلمان.

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وأردف خلال مقابلة عبر "هنا لبنان": "كان خيارنا السير باسم النائب ميشال معوّض كمرشح للرئاسة بعد البحث مع كل افرقاء المعارضة بحيث تبين انه لديه اكثرية الاصوات، لذلك قررنا التصويت له. ولكن للأسف لا يريد بعض اطراف المعارضة انتخابه رغم ان لا مرشح لديه يمكنه الحصول على العدد نفسه من الاصوات او أكثر. فلا معوض ولا نحن متمسّكون باسمه ففي حال استطاع الفريق الآخر فيها، اي الـ15 نائبا تقريبا، طرح مرشّح شبيه بمعوّض ويتمتع بالمواصفات ذاتها وينجح بتأمين اصوات اكثر منه، نحن على استعداد للبحث به اذ لا ترف لدينا للدخول في مساومات لمجرد انهاء المشكلة القائمة كي لا نسعى الى تفاقمها".

أما عما اذا كان هناك طرف يحرّك بعض التغييريين وتكتل "الاعتدال الوطني" لرفض طرح "القوات" والسير بمعوض، استبعد جعجع هذه الفرضية، معتبرا ان "قسما من التغييريين يعارض ما تمثّله "القوات" ايديولوجيا، بينما القسم الآخر لا يملك الخبرة الكافية في السياسة وكيفية خوضها، رغم انهم اشخاص جيدون".

أضاف: "خلق غياب الرئيس الحريري عن الساحة السياسية نوعا من الفراغ فوقعت المسؤولية على تكتل "الاعتدال الوطني" الذي ما زال يتلمّس طريقه، الا انه، وفي الوقت عينه، طروحاته الاساسية لا بأس بها ولكن خياراته العملية ما زالت متأرجحة ومترددة. فعلى سبيل المثال، يجد نواب التكتل في معوض كل المواصفات المطلوبة ولكن لا يرغبون بالتصويت له لانه لا يملك الـ65 نائبا، فيما في الواقع، نحن بحاجة الى اصوات تراكمية تزيد من امل وصوله".

وعن جولات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الصعيدين المحلي والخارجي، علّق جعجع: "مين قدو لجبران"، الا انه ما من احد صانع للرؤساء وكل ماروني يمكنه طرح نفسه كمرشح رئاسي. باسيل يتحرك ولكن ما نتيجة هذا التحرك؟ ايبقى المهم مدى تأثيره في مجرى الاحداث، فلولا "حزب الله" لكانت تضاعفت خسارة باسيل وفقد التاثير أكثر".

اما عن امكانية فرض "حزب الله"هذه المرة مرشحه لسدّة الرئاسة، نفى جعجع قدرة "الحزب" على ذلك والا لكان فعلها منذ اللحظة الاولى، باعتبار ان موازين القوى داخل المجلس النيابي تغيّرت وكذلك الظروف والمعطيات.

وبالنسبة لتبديل "الاشتراكي" موقفه من معوّض والسير بفرنجية، اجاب: "هذا السؤال يجب ان يوجه الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" ولكن بحسب معلوماتي، هو مستمر بدعم معوض. اذ يلمس الجميع مدى خطورة ودقة الوضع التي لا تحتمل المسايرات والمساومات".

واذ رأى ان "فرنجية هو المرشح الجدي لـ"حزب الله" الا انه لم يعلنه لادراكه انه لن ينجح في ايصاله حتى الآن، جدد جعجع التأكيد انه "من غير الممكن ان تكون "القوات" الى جانب فرنجية المتواجد في المحور الآخر وبالتالي بانتخابه لا نكون منسجمين مع أنفسنا، رغم انه ابن منطقتنا".

واشار الى ان "تكتل "الجمهورية القوية"يمكن ان يتغيّب عن جلسة او بضع جلسات اذا رأينا ان هناك أملا بالتغيير او بالوصول الى نتيجة، ما لا يعدّ تعطيلا، وردا على سؤال حول تواصل "القوات" مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال جعجع: "لا تواصل مع بري في الموضوع الرئاسي بل فقط في اطار العمل النيابي وما يتبادله النواب فيما ما بينهم داخل البرلمان".

اما عن الدور الفرنسي - السعودي – الاميركي في الانتخابات الرئاسية، فأجاب: "لم ألمس ايَّ تحرك من قبل فرنسا للتسويق لفرنجية، رغم اننا على تواصل دائم مع السفارة الفرنسية وهم يتحدثون في مبادئ عامة. مع العلم انهم يتبادلون مع المملكة العربية السعودية في اسماء مرشحين محتملين ولكن حتى اللحظة لم يتوصّلوا الى اي نتيجة على خلفيةرفض المملكة منذ البداية اي مرشح لا مصداقية لديه ولا ثقة فيه.من هذ المنطلق، ينتظر الفرنسيون المستجدات."