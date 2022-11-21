خلدون الشريف لـ "عشرين 30": الطائف صُنع جراء أحداث متراكمة

خلدون الشريف لـ "عشرين 30": قلّة قد تكون غير متمسكة بالطائف

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LBCI News Lebanon





ورأى خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI ان ما طبق بالطائف هو اجتزاء، والطائف ضامن لاستقرار ووحدة البلد وهناك بعض المجموعات الصغيرة والنادرة جدا التي قد تكون غير متمسكة بالطائف.

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واشار الى أن الطائف صُنع جراء أحداث متراكمة وهذا الإتفاق اليوم هو الوحيد بين يدي اللبنانيين. اعلن السياسي خلدون الشريف أنه يجري نقاش اليوم عن كيفية الاتفاف على رئيس تسووي للبنان وهناك كلام بين قوى سياسية وقوى إقليمية حول الخروج برئيس قبل نهاية السنة.ورأى خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI ان ما طبق بالطائف هو اجتزاء، والطائف ضامن لاستقرار ووحدة البلد وهناك بعض المجموعات الصغيرة والنادرة جدا التي قد تكون غير متمسكة بالطائف.واشار الى أن الطائف صُنع جراء أحداث متراكمة وهذا الإتفاق اليوم هو الوحيد بين يدي اللبنانيين.

وتطرق الى قضية سلاح حزب الله ، قائلا: "يجب اعادة قراءة الدستور من خلال حوار وطني حول موضوع الدستور اللبناني، ونستطيع التحاور بوجود سلاح حزب الله، لأن تسليم هذا السلاح ليس بيدنا بل يحتاج إلى اتفاق إقليمي مع ايران، ولا نستطيع ايقاف هذا الحوار بانتظار هذا الاتفاق مع ايران".