أخبار لبنان
22 تشرين الثاني 2022 - 09:03
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الملف اللبناني حضر خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة بين قطر والولايات المتحدة

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Lebanon News
حضر الملف اللبناني خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة.
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