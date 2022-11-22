الملف اللبناني حضر خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة بين قطر والولايات المتحدة

الملف اللبناني حضر خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة بين قطر والولايات المتحدة

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LBCI News Lebanon

حضر الملف اللبناني خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة.