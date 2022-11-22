الكتائب: لا تشريع في ظل الفراغ فلا مَنْ يوقّع القوانين ولا مَنْ يناقشها أو ينفّذها

شدّد المكتب السياسي الكتائبي على موقفه الرافض لأي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، عملاً بمنطوق الدستور في مواده ذات الصلة 73،74،75، ولأن المعني بالتوقيع على القوانين لتصبح نافذة هو رئيس الجمهورية سنداً للمواد ٥٦ و٥٧ و ٥٨ من الدستور، وبالتالي فإن أي قانون يقرّ في الفترة المقبلة يبقى غير نافذ، ولان لا وجود لحكومة للسهر على تنفيذ القوانين. ورفض المكتب السياسي التأقلم مع الوضع الشاذ المتمثل بشغور موقع الرئاسة، والرضوخ للفراغ وتنظيمه بدل الانصراف فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الانتظام إلى المؤسسات والحياة العامة في البلاد.



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وكان قد عقد اجتماعاً استثنائيًا في بكفيا قبيل القداس السنوي لراحة نفس الوزير بيار الجميّل، واستهل بالوقوف دقيقة صمت عن روحه وترأس الاجتماع رئيس الحزب النائب سامي الجمّيل.وتوقف رئيس الحزب في بداية الاجتماع أمام معنى الشهادة وتضحيات الأبطال الذين أعطوا حياتهم في سبيل لبنان، وأكد على أهمية هذا اليوم في مسيرة الكتائب والكتائبيين كونه، كما قال، يشكل نقطة التقاء بين استشهاد بيار وتأسيس الحزب وذكرى الاستقلال في آن، فليس من باب الصدفة أن يتحد تاريخ الكتائب بتاريخ لبنان، بحسب بيان الحزب.وجدّد رئيس الحزب والمكتب السياسي العهد بمتابعة النضال على قاعدة الصدق والإخلاص في العمل الوطني في خدمة لبنان.واستمع المكتب السياسي إلى تقرير الأمين العام حول الانتخابات النقابية وآخرها انتخابات نقابتي المحامين والمعالجين الفيزيائيين والتي تميزت بتواجد كتائبي لافت، وجرى التأكيد على ضرورة تحصين هذا الحضور وتدعيمه وتفعيله، كما هنأ رئيس الحزب الفائزين الذين تحلّوا بالروح النقابية والمهنية العالية التي لطالما طبعت عمل الكتائبيين في نقاباتهم.