لقاء جمع مخزومي بالراعي: سنتعاون مع كل من يتطلع لانتخاب رئيس إنقاذي سيادي

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جدد رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن واحترام المهل الدستورية، وذلك إثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي ترافقه المستشارة السياسية كارول زوين.ولفت مخزومي، إلى أنه على الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإذا لديهم مرشح آخر فليقوموا بتسميته، دونما إضاعة للوقت بأوراق بيضاء.وأكد للراعي أنه لن يألو جهداً بالتعاون مع كل من يتطلع إلى انتخاب رئيس إنقاذي سيادي، لتسريع عملية الانتخاب ووضع على لبنان على سكة الانقاذ.