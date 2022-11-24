وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكوليرا,وزارة الصحة,وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل إصابتين جديدتين فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.