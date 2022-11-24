أخبار لبنان
24 تشرين الثاني 2022 - 15:13
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وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات

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وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل إصابتين جديدتين فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
 
 
 
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