عطية للـLBCI: لا حلّ في الملف الرئاسي إلا بالحوار

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شدد عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية على أن لا حلّ لعقدة انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار بين جميع الكتل ووضع القواسم المشتركة على الطاولة للتمكن من تسمية رئيس.وأكد في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أن كتلة الاعتدال الوطني منفتحة على الجميع وهي تقف في الوسط، مشيرا إلى أن المطلوب انتخاب رئيس توافقي، جامع وقادر على التواصل مع جميع الاطراف، واعتبر أن هذه المواصفات موجودة لدى العديد من الشخصيات.وفي السياق، كشف عطية أن الكتلة تفكّر جدّيا بأن يكون لديها مبادرة في موضوع الرئاسة لكسر الجمود الموجود وايجاد الحل، إذ إن البلد لا يستطيع أن يستمر بدون رئيس، بحسب عطية.واعتبر عضو كتلة الاعتدال الوطني أن المشكلة ليست بالشخص بل بالمهام التي تتطلب أن نجتمع كلنا لتنفيذها اي انتخاب الرئيس.ولفت عطية إلى أنه إذا بقي الوضع على حاله داخل جلسات انتخاب رئيس، فإنه يفكر بمقاطعة الجلسات.وقدّر في الوقت عينه أن لا يتغير شيئ في الملف الرئاسي إلا بتدخل خارجي.