فيصل كرامي: سنبدأ الإتصالات لإنشاء جبهة سياسية

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جدد النائب فيصل كرامي موقفه من الانتخابات الرئاسية كاشفاً عن البدء بتشكيل تجمع نيابي لتقريب وجهات النظر والخروج من الازمة، قائلاً: "سنبدأ الإتصالات لإنشاء جبهة سياسية وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لان البلد لم يعد يحتمل".كرامي وخلال استقباله وفوداً مهنئة بفوزه بعد قرار المجلس الدستوري شدد على ان انتخاب الرئاسة لا تشبه غيرها من استحقاق مؤكداً الحاجة الى توافق وتلاقي وهو ما يهم أكثر من عملية الانتخاب بحد ذاتها.وكانت قد أمت الوفود الشعبية مكتب كرامي في قصر كرم القلة في طرابلس، بعد صدور قرار المجلس الدستوري بقبول طعنه وابطال نيابة الدكتور رامي فنج.ومنذ الصباح توافدت الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوفود الشعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال لمباركة النائب كرامي باستعادة المقعد النيابي السني.وتحدث كرامي وسط الحضور فشكر المجلس الدستوري، قائلاً: "اعاد الحق لاصحابه في طرابلس والمنية الضنية".واضاف:" لابد من ان أشكر المجلس الدستوري على العمل المضني والمناقبية والحرفية العالية لتثبيت القانون وإعادة الحق لهؤلاء الناس الذين صوتوا لنا وللائحة الإرادة الشعبية، والواقع المجلس الدستوري لم يعد الحق لفيصل كرامي فقط بل اعادوا اصوات الناس الذين صوتوا لهذا النهج".