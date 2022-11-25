وزارة الاتصالات: استحداث صندوق للشكاوى في الوزارة

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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه "يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات إعلام المواطنين اللبنانيين عن استحداث صندوق للشكاوى في وزارة الاتصالات داعيا اياهم الى عدم التواني عن تقديم الشكاوى المتعلقة بكافة القطاعات التي تديرها الوزارة (البريد، واوجيرو، والخلوي، والانترنت)، على ان يقوم طاقم متخصص بمتابعتها مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن.وأكدت وزارة الاتصالات دعمها لكافة المطالب التي تتلقاها والتي تهدف تحسين خدمات قطاع الاتصالات والبريد، بما يحقق مصلحة المواطن.كما أكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة للجميع، وهي تستقبل شكاوى المواطنين عبر طرق مختلفة منها الخط الساخن 1775 الذي تم تخصيصه لتلقي الشكاوى وهي دائما حاضرة لأي استفسار او استيضاح او شكوى.