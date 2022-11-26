أخبار لبنان
26 تشرين الثاني 2022 - 11:21
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وزارة الصحة: 5 إصابات بالكوليرا ولا وفيات

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وزارة الصحة: 5 إصابات بالكوليرا ولا وفيات
Lebanon News
 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 5 إصابات جديدة بكوليرا رفعت العدد التراكمي إلى 600، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20.
 
 
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