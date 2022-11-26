وزارة الصحة: 5 إصابات بالكوليرا ولا وفيات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصابات بالكوليرا ولا وفيات,وزارة الصحة: 5 , وزارة الصحة: 5 إصابات بالكوليرا ولا وفيات

LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 5 إصابات جديدة بكوليرا رفعت العدد التراكمي إلى 600، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20.