أخبار لبنان
26 تشرين الثاني 2022 - 11:27
26/11/2022 11:27:18
49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة:49 إصابة جديدة بفيروس كورونا..
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 49 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220385.
كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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