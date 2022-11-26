أخبار لبنان
26 تشرين الثاني 2022 - 11:27
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49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

وزارة الصحة:49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقرير, وفاة, وزارة الصحة,كورونا,وزارة الصحة:49 إصابة جديدة بفيروس كورونا..
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49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 49 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220385.
 
كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
 
 
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