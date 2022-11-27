ميشال الحلو للـLBCI: الهدف هو الانتظام وتشكيل كتلة وازنة منسجمة

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رأى الامين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال الحلو أن الهدف هو الانتظام كتغييريين وتشكيل كتلة وازنة منسجمة مع آراء موحدة للانتخابات المقبلة.واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى وجود تواصل مع الناس الذين يمكن للكتلة ان تعمل معهم بالسياسة ومن تجمعهم بهم الاهداف المشتركة كنواب التغيير وآخرين. وتابع: "كل حزب شارك بالمنظومة التي دمرت البلد لا نتواصل معه، ولكن اذا كنت موجودا في البرلمان وتريد اقرار قوانين فهذا أمر آخر، إذ هناك ضرورة للتواصل مع الكتل الاخرى للتشريع".واعتبر أن التغيير يبدأ من الشباب، لافتا الى أنهم سيلعبون دورا اساسيا لتغيير المشهد السياسي، قائلا: "الطريق طويلة ولكن سنصل الى الهدف، وفي الانتخابات لاحظنا انتفاضة شبابية للتغيير وايضا بين المغتربين".واضاف: "نعمل على الافكار والاصوات والزمن، وكل ذلك، لبناء دولة حديثة، الخروج من الطائفية وتحقيق التوازن باحترام العدالة الاجتماعية وتأسيس شبكة امان اجتماعي، واحترام الدستور". وقال: "هدفنا بناء دولة حديثة ولبنان حديث وهذا كان مشروع الرئيس إميل إده ثم مشروع العميد ريمون إده وما زال هذا مشروعنا اليوم، واللافت في المشروع أنه يتقاطع مع مطالب الشباب الذين نزلوا إلى الشارع في الـ2019 ويريدون بناء دولة سيدة ومدنية وإقتصاد حر وعادل".