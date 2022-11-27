وزارة الصحة: إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات,وزارة الصحة:,وزارة الصحة: إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات

LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 601 فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20".