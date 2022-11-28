جهاز الاعلام في الكتائب: لم نطلب اي موعد من الضاحية

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أكد جهاز الاعلام في حزب الكتائب أن المقال الذي ورد في صحيفة الأخبار صباح اليوم ويحمل عنوان "لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي"، عار من الصحة ونفى نفياً قاطعاً ما ورد فيه.كما أكد في بيان ان "حزب الكتائب لم يطلب اي موعد من الضاحية لعقد اي لقاء، والامين العام للحزب لم يلتق اي نائب من حزب الله بهدف اجراء حوارسياسي من اي نوع كان.وأوضح ان "حزب الكتائب متى قرر التقاء اي طرف فهو يعلن عنه صراحة ومن دون اي مواربة ومن باب التمسك بثوابته ومبادئه".وكشف ان "صحيفة الأخبار اتصلت بالأمين العام لحزب الكتائب مستوضحة الأمر وأكد لها ان الخبر غير صحيح وعلى الرغم من ذلك اصرت هذه الصحيفة على النشر".