وزير الدفاع تبلغ من وفد الكونغرس استمرار التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان

الإعلان

أكد وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكانو وعضوية النائبين كولن آلريد وكاتي بورتر، خلال زيارته وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، التزام الولايات المتحدة الاميركية الدائم بمساعدة لبنان في المجالات كافة، منوها بقدرات وكفاءة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة الشعب اللبناني بشكل كبير.وشدد الوفد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات اللازمة.وشكر سليم من جهته للولايات المتحدة دعمها الدائم للجيش اللبناني، مبديا اعتزازه بمناقبية واحترافية الجيش وتفانيه في تنفيذ المهام التي يقوم بها متخطيا التحديات الناتجة عن الازمة المالية.