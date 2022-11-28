أخبار لبنان
28 تشرين الثاني 2022 - 17:26
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الدويهي لـ"عشرين 30": تكتل نواب التغيير بشكله الحالي يخدم المنظومة السياسية ولا يمكنني التصويت لمعوض

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الدويهي لـ&quot;عشرين 30&quot;: تكتل نواب التغيير بشكله الحالي يخدم المنظومة السياسية ولا يمكنني التصويت لمعوض
Lebanon News
كشف النائب ميشال الدويهي أنه خرج من تكتل نواب التغيير بسبب غياب آلية اتخاذ قرار كما بسبب العشوائية في اتخاذ القرارات، مشددا على أنه حان الوقت لنصبح برلمانيون حقيقيون.

وأوضح الدويهي، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن هناك اختلاف سياسي كبير داخل تكتل نواب التغيير، مشيرا إلى أن خروجه من هذا التكتل أتى لانه بشكله الحالي يخدم المنظومة السياسية كما شعر بضرورة أخذ مسافة من التكتل وحماية ثورة 17 تشرين.
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ورأى أن التغيير في لبنان إذا لم يأخذ المشهد السياسي العام بالاعتبار فيكون لا منطقي، معتبرا من جهة أخرى أن اتفاق الطائف ليس الاتفاق المثالي لكنه الأكثر واقعية واللعب فيه هو لعب بمصير اللبنانيين، ولفت إلى أنه يجب أن يُطبق بشكل صحيح.

وأكد الدويهي أن التغيير في لبنان ممكن إذا كنا واقعيين وهادئين.
 
أيضا، اشار الدويهي إلى أنه لا يمكنه أن يصوت للنائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية.
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