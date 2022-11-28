ضو لـ"عشرين 30": معوض هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم والمطلوب التنازل

الإعلان

أكد النائب مارك ضو أن النائب ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه ليس خياراً مرحليًا بل هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم، ولفت إلى أنه إذا كان هناك مرشح أفضل فهم كحزب تقدم مستعدون لدعمه.ورأى ضو، لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن النائب الذي لا يصوت لرئيس مجلس النواب أو نائب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته، موضحا أنه من هذا المنطلق قر حزب "تقدم" التصويت لميشال معوض.وفي سياق آخر، اعتبر أن تكتل التغييريين في "كوما" ونحن لا نجتمع والمطلوب التنازل لبناء برنامج سياسي موّحد وتقديم نموذج "النص زائد واحد" داخل التكتل.وأكد ضو أن التغييريين يحاولون تقوية حالة نواب التغيير السياسية على كافة الاراضي اللبنانية، موضحا أن لقاء الثلاثاء النيابي هو من باب الحاجة إلى لقاء تنسيقي مع قوى اخرى لزيادة الفعاليّة في المجلس ولإعطاء عمق للعمل السياسي، ورأى أن عملية التنسيق والعمل مع الآخرين فائقة الأهمية اليوم.