أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 13:40
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الدفاع المدني: عمليات إنقاذ وسحب سيارات وسحب مياه من داخل منازل ومستودعات في الفيدار ومستيتا وحالات وبلاط

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الدفاع المدني: عمليات إنقاذ وسحب سيارات وسحب مياه من داخل منازل ومستودعات في الفيدار ومستيتا وحالات وبلاط
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن "عناصر من الدفاع المدني يواصلون العمل منذ الساعة ١٤،٤٠ ولغاية الساعة على انقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم على جسر الفيدار حيث ارتفع منسوب المياه محولا الطرقات الى مستنقعات للمياه بسبب غزارة المتسقطات. وقد تمكن العناصر من إنقاذ باص لنقل التلاميذ اثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة الفيدار وقد تم تسليم التلاميذ لاهاليهم من دون تسجيل وقوع أي اصابات. وفي مستيتا تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم وتمكينهم من متابعة سيرهم بأمان".
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وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عمليات الانقاذ ما زالت مستمرة لغاية الساعة لتأمين وصول المواطنين الى منازلهم بآمان.
 
 
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