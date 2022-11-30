بري يدعو الى جلسة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات

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LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 7 كانون الاول 2022 وذلك لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات.