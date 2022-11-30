أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 05:23
Back

بري يدعو الى جلسة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات

بري يدعو الى جلسة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الى جلسة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات,بري يدعو,بري يدعو الى جلسة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات
episodes
بري يدعو الى جلسة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات
Lebanon News
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عند الساعة 11  من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 7 كانون الاول 2022 وذلك لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً