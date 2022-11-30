أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 05:31
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مستخدمو وعمال الطيران: سنواكب اتحاد النقل الجوي في حركته المطلبية

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مستخدمو وعمال الطيران: سنواكب اتحاد النقل الجوي في حركته المطلبية
Lebanon News
أعلنت نقابة مستخدمي وعمال الطيران التزامها بيان اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان وستواكب اتحاد النقل الجوي بحركته المطلبية بما فيها الذهاب للإضراب المفتوح، مؤكدة أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".
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