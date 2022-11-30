مستخدمو وعمال الطيران: سنواكب اتحاد النقل الجوي في حركته المطلبية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنواكب اتحاد النقل الجوي في حركته المطلبية, وعمال الطيران:,مستخدمو,مستخدمو وعمال الطيران: سنواكب اتحاد النقل الجوي في حركته المطلبية

LBCI News Lebanon

أعلنت نقابة مستخدمي وعمال الطيران التزامها بيان اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان وستواكب اتحاد النقل الجوي بحركته المطلبية بما فيها الذهاب للإضراب المفتوح، مؤكدة أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".