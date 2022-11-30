أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 15:11
30/11/2022 15:11:00
كرامي بحث وسفير قطر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية
كرامي بحث وسفير قطر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية
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LBCI News Lebanon
بحث النائب فيصل كرامي المستجدات على الساحتين المحلية والعربية مع سفير قطر إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.
كرامي، وخلال غداء تكريمي أقامه رئيس هيئة الدفاع عن بيروت صائب مطرجي، ناشد القوى اللبنانية الذهاب فورًا إلى تطبيق فعلي لإتفاق الطائف.
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